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Шесть человек погибли в давке на рэп-концерте в Италии

Происшествия

Концерт проходил в клубе недалеко от города Анкона

Анкона, Италия, 8 декабря 2018, 07:58 — REGNUM  В итальянском клубе, расположенном недалеко от города Анкона, во время рэп-концерта из-за давки погибли шесть человек, около 120 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет газета Repubblica.

В ходе концерта неизвестные распылили в клубе некий «едкий спрей», что спровоцировало панику. На выходе из клуба возникла давка.

В результатет давки погибли шесть человек. Ещё 118 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое.

Всего в клубе находилось около тысячи человек.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

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Происшествия в развлекательных заведениях
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