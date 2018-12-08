В Кемеровской области ребенок погиб под колесами снегоуборочного трактора

Междуреченск, Кемеровская область, , 02:28 — REGNUM Девочка каталась с горы и попала под колеса снегоуборочного трактора в Междуреченске Кемеровской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра, когда сдавал назад. В этот момент ребенок скатился с горки и попал под заднее колесо трактора.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По информации телеканала «Звезда», водителя трактора проверяют на наличие алкоголя в крови.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря женщина и ребенок в Ленинградской области попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе. В результате полученных травм они скончались. По факту аварии проводится проверка.

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