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В Кемеровской области ребенок погиб под колесами снегоуборочного трактора

Происшествия

Водитель не заметил ребенка, когда сдавал назад

Междуреченск, Кемеровская область, 8 декабря 2018, 02:28 — REGNUM  Девочка каталась с горы и попала под колеса снегоуборочного трактора в Междуреченске Кемеровской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра, когда сдавал назад. В этот момент ребенок скатился с горки и попал под заднее колесо трактора.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По информации телеканала «Звезда», водителя трактора проверяют на наличие алкоголя в крови.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря женщина и ребенок в Ленинградской области попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе. В результате полученных травм они скончались. По факту аварии проводится проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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