Любитель «искусства», обчистивший сумку иностранки в Эрмитаже, арестован

Санкт-Петербург, , 00:58 — REGNUM Свыше миллиона рублей похищены у посетительницы Эрмитажа жителем Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД РФ.

Деньги украдены у гражданки Сальвадора, которая приехала в Санкт-Петербург на Генассамблею Международной автомобильной федерации. Инцидент произошел 4 декабря: после посещения музея гражданка Сальвадора обратилась в полицию, поскольку у нее пропала банковская карта из портмоне, а с карты пропали деньги — в размере более миллиона рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (часть 4 статьи 158 УК РФ). В МВД сообщили о задержании подозреваемого — в Лужском районе (Ленинградской области). Позже стало известно, что подозреваемый — 40-летний безработный — арестован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Эрмитаже произошла еще одна кража. У женщины во время экскурсии украли портмоне с 29 тыс. рублей.

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