СК начал проверку по факту экстренной посадки Boeing во Владивостоке

Владивосток, , 23:41 — REGNUM В Приморском крае начата процессуальная проверка по факту вынужденной посадки пассажирского самолёта Boeing 777 в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Как уточняется, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следствие намерено выяснить все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, 7 декабря самолёт Boeing 777−200, следовавший из Хабаровска на китайский курортный остров Хайнань, совершил экстренную посадку во Владивостоке. По предварительным данным, причиной незапланированной посадки послужили сбои в работе масляной системы двигателя воздушного судна.

На борту авиалайнера находилось 153 пассажира и девять членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

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