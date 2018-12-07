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СК начал проверку по факту экстренной посадки Boeing во Владивостоке

Происшествия

Авиалайнер со 153 пассажирами на борту вынужденно приземлился во Владивостоке из-за неполадки в двигателе

Владивосток, 7 декабря 2018, 23:41 — REGNUM  В Приморском крае начата процессуальная проверка по факту вынужденной посадки пассажирского самолёта Boeing 777 в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Как уточняется, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следствие намерено выяснить все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, 7 декабря самолёт Boeing 777−200, следовавший из Хабаровска на китайский курортный остров Хайнань, совершил экстренную посадку во Владивостоке. По предварительным данным, причиной незапланированной посадки послужили сбои в работе масляной системы двигателя воздушного судна.

На борту авиалайнера находилось 153 пассажира и девять членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Летевший из Хабаровска на Хайнань самолет вынужденно сел во Владивостоке

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Авиапроисшествия
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