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Высокопоставленные сотрудники МВД задержаны за взятку в Москве

Происшествия

Полицейские подозреваются в получении взятки в размере 15 млн рублей

Высокопоставленные сотрудники МВД задержаны за взятку в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция

Москва, 7 декабря 2018, 21:58 — REGNUM  Двое высокопоставленных сотрудников МВД России задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 7 декабря сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации телеканала «Рен ТВ», задержаны начальник отделения управления «Ц» Главного управления собственной безопасности МВД России по Москве и начальник одного из отделов 4-й оперативно-разыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Москве.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны в результате совместной операции ФСБ и ГУСБ МВД России.

Как передаёт «Интерфакс», полицейские подозреваются в получении взятки в размере 15 млн рублей за прекращение проверки, которую проводило столичное управление экономической безопасности.

Сообщается, что факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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