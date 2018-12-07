Самолёт упал на автозаправочную станцию под Барселоной

Барселона, Испания, , 21:35 — REGNUM В Испании два человека погибли в результате падения легкомоторного самолёта на здание автозаправочной станции, передаёт 7 декабря газета La Vanguardia.

Как сообщается, инцидент произошёл в муниципалитете Бадия-дель-Вальес в провинции Барселона.

По информации издания, в результате аварии погибли двое находившихся на борту.

Известно, что самолёт должен был приземлиться в аэропорту Сабаделя. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

На месте в настоящее время работают сотрудники экстренных служб.

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