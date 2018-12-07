Пятница, 7 Декабря 2018 года
22:08:54 МСК

Самолёт упал на автозаправочную станцию под Барселоной

Происшествия

В результате аварии погибли два человека

Барселона, Испания, 7 декабря 2018, 21:35 — REGNUM  В Испании два человека погибли в результате падения легкомоторного самолёта на здание автозаправочной станции, передаёт 7 декабря газета La Vanguardia.

Как сообщается, инцидент произошёл в муниципалитете Бадия-дель-Вальес в провинции Барселона.

По информации издания, в результате аварии погибли двое находившихся на борту.

Известно, что самолёт должен был приземлиться в аэропорту Сабаделя. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

На месте в настоящее время работают сотрудники экстренных служб.

Читайте также: Самолёт Як-40 столкнулся с наземным генератором в аэропорту «Киев»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить