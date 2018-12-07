В Днепропетровске «заминировали» вокзалы и метро

Днепропетровск, Украина, , 21:21 — REGNUM В полицию Днепропетровска поступило сообщение о минировании Центрального и Южного вокзалов, автовокзалов и нескольких станций метро, сообщила 7 декабря пресс-служба нацполиции на официальном сайте.

«Для проверки объектов инфраструктуры на место выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, сотрудники ГСЧС и представители других служб», — рассказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «террористический акт» и разыскивает «минёра».

Напомним, 5 декабря в Одессе эвакуировали более 500 человек с территории железнодорожного вокзала в Одессе из-за подозрительной сумки.

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Отметим, посольство США предупредило своих граждан о возможных террористических актах на Украине во время новогодних праздников.

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