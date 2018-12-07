На Урале группа молодёжи избивала людей по заказам в соцсетях

Магнитогорск, Челябинская область, , 19:54 — REGNUM В Челябинской области обезврежена группировка, занимавшаяся избиением людей по заказам в социальных сетях. Двое членов группы арестованы, ещё трое находятся под подпиской о невыезде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Все пятеро граждан проживают в Магнитогорске. Им вменяют несколько преступных эпизодов по фактам истязания и причинения средней тяжести вреда здоровью. Во многих случаях потерпевшие не заявляли о совершённых против них преступлениях. По сведениям прокуратуры, в основном жертвами становились «закладчики» наркотиков, которые не рассчитались с наркосбытчиками за проданные вещества.

Уголовное дело расследуют сотрудники полиции. 6 декабря двое молодых людей были арестованы на два месяца.