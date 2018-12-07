Пассажир погиб под колёсами поезда на станции метро «Минская» в Москве

Москва, , 19:35 — REGNUM Пожилой мужчина погиб под колёсами поезда на Солнцевской линии Московского метрополитена, сообщили 7 декабря в пресс-службе УВД на метрополитене.

Трагический инцидент произошёл около 17:30 на станции «Минская». 60-летний москвич по неосторожности упал на пути перед прибывающим электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Прибывший на место наряд скорой помощи констатировал смерть потерпевшего от полученных травм.

Сообщается, что сотрудники полиции опросили очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности пассажира. В настоящее время изъяты записи с камер видеонаблюдения. Информация об инциденте направлена в прокуратуру.

В микроблоге столичной подземки в Twitter cообщается, что из-за инцидента с пассажиром были временно увеличены интервалы движения поездов на Солнцевской линии. На данный момент движение введено в график.