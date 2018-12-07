В Киеве обесточен жилой массив

Киев, , 19:34 — REGNUM В Киеве произошла крупная авария, без электричества остался жилой массив на левом берегу Днепра, сообщил 7 декабря ресурс «Информатор».

"Электроэнергия пропала в 16:15. По состоянию на 16:51 (17:15 и 17:51 мск соответственно — ИА REGNUM ) свет не включили. Кроме этого, нет света в ТРЦ SkyMall на проспекте Ватутина и по улице Закревского», — сказано в сообщении.

По сообщениям местных жителей, по городу перестал курсировать электротранспорт, светофоры не работают.

В энергетической компании «ДТЭК Киевские электросети» сообщили об аварии на 10-киловольтной линии. Ликвидировать аварию планируют в ближайшее время.

Напомним, за минувшие дни в Киеве произошло несколько крупных аварий на теплосетях и системах водоснабжения.

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