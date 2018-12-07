Пятница, 7 Декабря 2018 года
20:24:06 МСК

В Киеве обесточен жилой массив

Происшествия

Поломку обещают оперативно починить

Киев, 7 декабря 2018, 19:34 — REGNUM  В Киеве произошла крупная авария, без электричества остался жилой массив на левом берегу Днепра, сообщил 7 декабря ресурс «Информатор».

"Электроэнергия пропала в 16:15. По состоянию на 16:51 (17:15 и 17:51 мск соответственно — ИА REGNUM ) свет не включили. Кроме этого, нет света в ТРЦ SkyMall на проспекте Ватутина и по улице Закревского», — сказано в сообщении.

По сообщениям местных жителей, по городу перестал курсировать электротранспорт, светофоры не работают.

В энергетической компании «ДТЭК Киевские электросети» сообщили об аварии на 10-киловольтной линии. Ликвидировать аварию планируют в ближайшее время.

Напомним, за минувшие дни в Киеве произошло несколько крупных аварий на теплосетях и системах водоснабжения.

Читайте также: Пять улиц Киева остались без воды из-за масштабной аварии

А также: Ой, авария! Еще одна! Тысячи домов без тепла! — обзор энергетики Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить