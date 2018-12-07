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Спецслужбы Италии нашли в Неаполе подпольную табачную фабрику

Происшествия

Сотрудники Финансовой гвардии обнаружили склад с 30 тоннами табака

Неаполь, Италия, 7 декабря 2018, 18:29 — REGNUM  Сотрудники Финансовой гвардии Италии обнаружили в Неаполе крупную подпольную фабрику по производству сигарет, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 7 декабря.

Для табачного производства использовался склад площадью 1000 квадратных метров. На месте сотрудники спецслужб нашли около 30 тонн табака иностранного производства, а также другие необходимые материалы, продукты и оборудование для производства сигарет.

В результате спецоперации были задержаны 12 человек. Обнаруженные материалы и оборудование конфискованы.

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