Курская полиция спасла шестилетнего ребёнка от матери-садистки

Курск, , 17:43 — REGNUM В Курске сотрудники полиции спасли шестилетнего ребёнка от побоев матери. Об этом сообщило радио «Курс» со ссылкой на информацию городского управления МВД.

Семья проживает на улице 50 лет Октября. Мать страдала алкоголизмом и проходила лечение от него в психиатрической клинике. Соседи заявили, что конфликты в семье были частыми. Полицию они вызвали, услышав крики и детский плач в квартире неблагополучной семьи.

Прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних увидели, как женщина бьёт сына пластмассовой трубкой. Ребёнка забрали у матери и отвезли в больницу. Женщину за побои оштрафовали на пять тысяч рублей.

Позже выяснилось, что у женщины есть ещё двое детей, которые живут в другом городе с бабушкой. Она же в течение трёх лет живёт вместе с сыном у ранее судимого курянина. Всё это время ребёнок не ходил в детсад и не состоял на медицинском учёте. Благодаря действиям полиции мальчика отправили к родственникам в город Томск, а его мать, возможно, будет лишена родительских прав.