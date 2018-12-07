Ростовский суд вынес приговор экс-судье за аферу с землёй «банды Цапков»

Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM Ростовский областной суд вынес приговор экс-судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, обвиняемой в махинациях с землёй, которая принадлежала фирме Надежды Цапок. Бывшая судья признана виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорена к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Вместе с тем суд постановил удовлетворить гражданский иск и выплатить компенсацию потерпевшим, сообщает «Коммерсант».

В региональном управлении СКР ИА REGNUM проинформировали, что длительное время Мартынова игнорировала вызовы следователя и без уважительных причин на допросы не являлась.

«В связи с этим ей [Мартыновой] было заочно предъявлено обвинение. Экс-судья была объявлена в федеральный розыск. Принятыми мерами обвиняемая была задержана в Москве и доставлена в Ростов-на-Дону. По ходатайству следователя, судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что следствие длилось около двух лет. Мартынова в 2011 году предложила двум местным бизнесменам свою помощь в приобретении прав на участок сельхозназначения площадью 13 тыс. гектаров, расположенный в Кущевском районе. Она получила от собственников концерна «Покровский» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова около 40 млн рублей. Экс-судья деньги получила, но передала право собственности на участок своим родственникам и знакомым, похитив деньги предпринимателей. В связи с этим предприниматели обратились в ФСБ.

Свою вину экс-судья Арбитражного суда не признала и утверждала, что деньги от предпринимателей она не получала.

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