МВД Марокко обезвредило ячейку ИГИЛ*

Рабат, , 15:44 — REGNUM Правоохранительные органы Марокко раскрыли ячейку «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 декабря Anadolu.

На севере страны в городе Бени-Меллалб силовики арестовали шесть человек, подозреваемых в связях с террористами. У задержанных были изъяты экстремистские материалы, а также холодное оружие.

По данным министерства внутренних дел Марокко, подозреваемые планировали совершить террористические акты в королевстве, кроме того, они занимались вербовкой молодежи.

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