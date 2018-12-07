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МВД Марокко обезвредило ячейку ИГИЛ*

Происшествия

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Рабат, 7 декабря 2018, 15:44 — REGNUM  Правоохранительные органы Марокко раскрыли ячейку «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 декабря Anadolu.

На севере страны в городе Бени-Меллалб силовики арестовали шесть человек, подозреваемых в связях с террористами. У задержанных были изъяты экстремистские материалы, а также холодное оружие.

По данным министерства внутренних дел Марокко, подозреваемые планировали совершить террористические акты в королевстве, кроме того, они занимались вербовкой молодежи.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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