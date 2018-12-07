В Костромской области снизилось количество ДТП

Кострома, , 15:37 — REGNUM За 10 месяцев текущего года количество ДТП в Костромской области снизилось на 3,6%, сообщает пресс-служба губернатора области. Количество пострадавших в авариях людей сократилось на 5,6%, число происшествий с участием автобусов — на 8%.

В пресс-службе отмечают, что снижению уровня дорожно-транспортной аварийности способствовало внедрение камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Всего в регионе действуют 108 рубежей контроля. Местные власти обещают установить еще 6 комплексов автоматической фиксации на федеральной автомобильной дороге «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».

Отметим, что в области оборудовали 483 пешеходных перехода, обновили дорожные знаки и горизонтальную разметку и провели модернизацию искусственного освещения.

ИА REGNUM напоминает, что с начала года в Костромской области произошло 236 ДТП с участием пассажирского транспорта, в 38 случаях пострадали люди. Это на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее, в ходе проверок пассажирского транспорта на костромском автовокзале автоинспекторы сняли с рейсов 5 автобусов из-за неисправностей. Так, у автобуса по маршруту Кострома—Красное было обнаружено превышение суммарного люфта. Также были выявлены другие нарушения: водители ставили дополнительные кресла в салонах и самовольно переводили транспортное средство на газомоторное топливо.