В Крыму арестовали адвоката украинских моряков

Симферополь, , 15:36 — REGNUM Киевский районный суд Симферополя назначил адвокату Эмилю Курбединову пять суток административного ареста за публикацию в социальных сетях материалов с символикой террористической организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Установлено, что Курбединов разместил в свободном доступе символику запрещённой в России террористической организации «Хизб-ут Тахрир»*, — сообщили представители суда, подчеркнув, что обвиняемый свою вину не признал.

В суде также отметили, что интересы Курбединова, который в конце ноября защищал интересы украинских моряков, участвовавших в провокации ВМФ Украины в Керченском проливе, представляли шесть адвокатов и ещё шесть гражданских защитников.

Напомним, ранее прокуратура заявила крымскотатарскому юристу предостережение о недопустимости противоправных действий, однако посты, призывающие к участию в акциях запрещённой организации, так и не были удалены с его личной страницы. В 2017 году Эмиля Курбединова также привлекали к административной ответственности за публикацию запрещённых материалов.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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