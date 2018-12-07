Суд снял арест с фигуранта дела о крушении катамарана в Волгограде

Волгоград, , 15:13 — REGNUM Красноармейский районный суд Волгограда выпустил из-под домашнего ареста владельца лодочной станции, который является фигурантом дела о крушении катамарана на Волге, приведшем к гибели 11 человек. Теперь обвиняемый может покидать дом с 7:00 до 22:00 и работать.

«Суд удовлетворил ходатайство и запретил обвиняемому в течение двух месяцев покидать жилое помещение с 22:00 до 07:00 часов следующего дня, также запретил пользоваться телефоном и интернетом, и общаться с участниками судопроизводства по данному уголовному делу», — цитирует ТАСС адвоката Николая Вискова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение катамарана на Волге произошло 11 июня 2018 года. Он столкнулся с баржей, из-за чего погибли 11 человек. После ЧП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Обвиняемым по делу проходит владелец лодочной станции, с которой вышел катамаран. Следователи полагают, что мужчина мог был предотвратить катастрофу, если бы запретил выход катамарана, который якобы даже не имел разрешения на перевозку людей, на воду.

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