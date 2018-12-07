В Одесской области задержали продажного военного комиссара

Одесса, Украина, , 14:47 — REGNUM На взятке был задержан в Одесской области военный комиссар Южненского городского военного комиссариата, сообщает 7 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, комиссар требовал взятку за то, чтобы не призывать военнообязанных одного из частных предприятий. Также призывников обещалось снять с воинского учета. За «содействие» военком должен был получить $4,5 тыс. Во время получения указанной суммы коррупционера задержала служба безопасности Украины (СБУ).

Напомним, ранее в Ивано-Франковске СБУ задержала одного из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы. Злоумышленник получал взятки со своих подчиненных за то, что не препятствовал их работе и выдавал им премии. Средняя взятка составляла $230.

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