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В день ВСУ украинские военнослужащие ограбили магазин в Донбассе

Происшествия

Дисциплина в украинской армии очень низкая

Луганск, 7 декабря 2018, 14:37 — REGNUM  День вооруженных сил Украины боевики в Донбассе отметили грабежом, заявили в министерстве внутренних дел (МВД) Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 7 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, инцидент произошел 6 декабря, когда на Украине праздновали день ВСУ. О произошедшем рассказала жительница населенного пункта Счастья, магазин которой и подвергся ограблению. По ее словам, несколько украинских военнослужащих набрали продуктов в магазине и ушли, не заплатив. Женщина попыталась их остановить, но боевики пригрозили ей холодным оружием и сказали, что они таким образом «отмечают» день ВСУ.

Напомним, дисциплина в украинской армии находится на очень низком уровне, что приводит к дезертирствам, грабежам, мародерствам, самоубийствам.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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