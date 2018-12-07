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В городе Белая Церковь на Украине жители остались без тепла из-за аварии

Происшествия

Все котельные остались без газа

В городе Белая Церковь на Украине жители остались без тепла из-за аварии
Альберт Анкер. Бабушка греется у очага. 1885

Белая Церковь, Украина, 7 декабря 2018, 14:24 — REGNUM  Город Белая Церковь на несколько часов остался без отопления из-за аварии на газопроводе, заявил города Геннадий Дикий, сообщает 7 декабря «112 Украина».

По его словам, авария произошла на газопроводе высокого давления. В результате было прекращено газоснабжение котельных. Ремонт аварии занял около часа: 74 из 75 котельных начали работать в штатном режиме. Тем не менее часть домов по-прежнему осталась без отопления.

Напомним, ранее на Украине стали массово отключать населенные пункты от отопления из-за высоких долгов. Только после прямого вмешательства правительства «Нафтогаз Украины» согласился поставить газ в котельные.

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