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На Ямале женщина убила мужа в момент спора о ремонте квартиры

Происшествия

Суд приговорил её к восьми годам лишения свободы

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 7 декабря 2018, 13:34 — REGNUM  На Ямале к восьми годам лишения свободы приговорена жительница Лабытнанги, убившая супруга в ходе ремонта квартиры. Женщина во время судебного заседания отрицала свою вину, заявляя, что муж покончил с собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Трагедия произошла 25 сентября 2018 года. Недовольная ремонтом женщина ударила мужа ножом в грудную клетку. Осознав, что супруг скончался, она вызвала скорую медицинскую помощь. Когда на место происшествия прибыла полиция, обвиняемая обрушилась на командира отделения взвода патрульно-постовой службы с нецензурной бранью.

Суд признал несостоятельной версию о самоубийстве потерпевшего, на которой настаивала обвиняемая. И приговорил её к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в 20 тыс. рублей за оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.

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Бытовые убийства
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