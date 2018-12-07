Таинственный взрыв в Узбекистане, о котором никто не знает

Наманган, Узбекистан, , 13:01 — REGNUM Ряд СМИ сообщили о «сильном взрыве», якобы произошедшем на нефтяном месторождении в Наманганской области Узбекистана, однако государственные ведомства не могут найти место, где взрыв мог произойти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает МЧС Узбекистана, ведомство получало сообщения граждан области «о громком звуке, похожем на грохот взрыва, но пока не удалось установить время и место происшествия».

Ведомство по чрезвычайным ситуациям также сообщает, что его сотрудники проверили все районные и областные больницы, но пострадавших от взрыва не нашли.

Кроме того, сотрудники МЧС переговорили со специалистами, которые проводят геологоразведочные работы по поиску углеводородов, однако те сообщили, что такие работы не проводились накануне.

Свое опровержение дало и АО «Узбекнефтегаз», заявив, что информация о том, что взрыв произошел на месторождении «Мингбулак» в Наманганской области республики, не соответствует действительности.

«Это сообщение не соответствует действительности и является ложным», говорится в заявлении нефтегазовой компании.

ИА REGNUM продолжает следить за ситуацией.