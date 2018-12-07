В Греции прозошли столкновения протестующих с полицией

Афины , , 12:49 — REGNUM В ночь на 7 декабря в Афинах и других городах Греции состоялись демонстрации против полицейского произвола, повлекшие за собой столкновения с правоохранителями, передает немецкий канал N-TV.

Самые серьезные беспорядки произошли в афинском районе Экзархия. По словам местных журналистов, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, водяные пушки и оглушающие гранаты. Протестующие соорудили баррикады из мусорных баков.

Согласно сообщению греческого телевидения, пострадали три человека, 13 демонстрантов задержаны.

Протесты были организованы также в портовых городах Салоники, Волос и Патры.

Демонстрации были приурочены к 10-й годовщине гибели 15-летнего подростка Александроса Григоропулоса. Он был убит выстрелом сотрудника особого отряда полиции, смерть Григоропулоса спровоцировала масштабные беспорядки на улицах Афин в декабре 2008 года.