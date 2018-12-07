Украинские депутаты подрались в эфире парламентского телеканала

Киев, , 12:35 — REGNUM Депутаты Верховной рады Олег Барна от фракции «Блок Петра Порошенко» и Юрий Левченко от партии «Свобода» подрались в эфире парламентского телеканала «Рада», написал 7 декабря директор телеканала Владимир Лех на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, инцидент произошел во время передачи «ProПарламент». Во время дебатов Левченко напомнил своему оппоненту о случае, когда Барна на машине врезался в трамвай так, что тот сошел с рельс. Левченко добавил, что во время этого случая Барна находился в состоянии алкогольного опьянения, что привело депутата в ярость: Барна нанес несколько ударов Левченко и свалил его с кресла.

Оба депутата отказались комментировать инцидент.

Напомним, Барна известен своими скандалами. Однажды он пытался «унести» Арсения Яценюка с трибуны Верховной рады, за что его на время исключили из фракции.