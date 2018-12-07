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Ростовского застройщика обвиняют в хищении 500 млн рублей у дольщиков

Происшествия

Жертвами строительной пирамиды стали более 200 человек

Ростовского застройщика обвиняют в хищении 500 млн рублей у дольщиков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дольщики

Ростов-на-Дону, 7 декабря 2018, 12:15 — REGNUM  Следователи Ростовской области изучают материалы уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Фигурант уголовного дела — строительная организация «Сигма», руководство которой похитило у дольщиков почти 500 млн рублей.

Жертвами строительной пирамиды стали более 200 человек. Высотки застройщик обещал сдать в эксплуатацию, но объекты так и остались «заморожены».

Год назад они писали обращение к местным властям и региональным чиновникам с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась со строительством жилых домов по улице Менделеева, 53 в Аксае.

Разрешение на строительство первой очереди, выданное отделом архитектуры и градостроительства администрации Аксайского городского поселения, организация получила в мае 2012 году. Срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2014 года. На этой же территории возводился 18-ти этажный дом на 160 квартир, разрешение на строительства действовало до октября 2018 года. Но объект остался на стадии котлована, отмечали авторы интернет-петиции.

По информации издания «Коммерсант-Юг», компания «Сигма» летом 2018 года была признана банкротом.

ИА REGNUM напоминает, что число жертв строительных пирамид, внесённых в реестр Ростовской области, составляет 2157 человек. В списке проблемных объектов значится 68 домов.

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Проблемы долевого строительства жилья
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