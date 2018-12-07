В Омской области бизнесмен и его подельники нажились на стихийном бедствии

Омск, , 12:06 — REGNUM Трое жителей Омской области подозреваются в совершении крупного мошенничества при выполнении работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 декабря, в следственном комитете РФ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).

По предварительным данным следствия, директор ООО «Дорожная строительная компания» (ООО «ДСК») Севак Сароян, его родственник Гнел Сароян и знакомая Инна Купленик разработали план хищения денег, узнав о выделении бюджетных средств Омской области на работы по ликвидации последствий паводка. Стихийное бедствие произошло в 2015 году на территории Знаменского муниципального района.

В 2016 году участники организованной группы заключили от имени ООО «ДСК» договор субподряда на сумму около 43 миллионов рублей с победителем электронных аукционов на выполнение работ стоимостью свыше 50 миллионов рублей, госпредприятием «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5». Однако бизнесмен и его подельники лишь создали видимость выполнения работ на дорогах. Была изготовлена исполнительная документация, содержащая недостоверную информацию об объёмах произведенных ООО «ДСК» работ на участках автодорог в Знаменском районе. Злоумышленники воспользовались тем, что в ноябре-декабре, при отрицательных температурах, невозможно было проверить объёмы фактически выполненных работ. Они представили подготовленную исполнительную документацию представителям госзаказчика и генподрядчика. Согласно этим документам, ООО «ДСК» выполнило работы, предусмотренные договором субподряда, в полном объёме.

В СКР сделали вывод, что подозреваемые получили более 40 млн рублей за работы, которые фактически выполнены не были. Деньги они похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году Омская область пострадала от паводка. В общей сложности ущерб понесли более 34 тысяч человек. Также пострадали десятки объектов транспортной инфраструктуры, дороги, мосты.