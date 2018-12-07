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В Афганистане в результате нападения погибли 14 военных

Происшествия

О судьбе еще двух десятков военных пока ничего не известно

Кабул, 7 декабря 2018, 11:53 — REGNUM  Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на пост вооруженных сил Афганистана 6 декабря. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, в результате боестолкновения, произошедшего на северо-западе страны, погибли 14 военнослужащих. О судьбе еще двух десятков военных пока ничего не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 г. на территории афганской провинции Бадахшан в результате операции силовиков были ликвидированы по меньшей мере 18 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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