В Афганистане в результате нападения погибли 14 военных

Кабул, , 11:53 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на пост вооруженных сил Афганистана 6 декабря. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, в результате боестолкновения, произошедшего на северо-западе страны, погибли 14 военнослужащих. О судьбе еще двух десятков военных пока ничего не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 г. на территории афганской провинции Бадахшан в результате операции силовиков были ликвидированы по меньшей мере 18 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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