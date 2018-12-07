Житель Зауралья обвиняется в убийстве 10-месячной дочери

п.г.т. Каргаполье, Курганская область, , 11:54 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет 28-летний житель Каргапольского района, который обвиняется в смертельном избиении 10-месячной дочери. Мужчине инкриминируется умышленное убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый систематически избивал девочку и жестоко с ней обращался. В ночь с 5 на 6 июня 2018 года, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, желая, чтобы ребенок прекратил плакать, нанес десятимесячной дочери многочисленные удары по телу и голове. Затем бросал девочку на пол и диван. Вернувшая из бани мать нашла пьяного мужа спящим, а дочку мёртвой.

Мужчина обвиняется по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»), п.п. «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»). Уголовное дело направлено в суд.