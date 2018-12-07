Ещё девять девочек: дело о педофиле в Чувашии

Чебоксары, , 11:33 — REGNUM 42-летнего жителя Красноармейского района Чувашии, на которого завели дело за насильственные сексуальные действия в отношении 11-летней девочки, подозревают ещё в шести преступлениях аналогичного характера. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В ходе расследования уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины следствием установлена его причастность к совершению ряда других аналогичных деяний. Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о ЧП, которое произошло 17 сентября 2018 года в северо-западном районе Чебоксары: по данным следствия, находясь в лифте жилого дома, он совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки и скрылся.

Подозреваемый был арестован. В следственном управлении отмечают, что своей вины в совершении указанных действий он не отрицает.

В ходе расследования уголовного дела следователем установлена причастность обвиняемого к совершению ещё шести преступлений, зарегистрированных с 2010 по 2015 годы.

«Его причастность установлена, в том числе, благодаря результатам генотипоскопических экспертиз, проведенных по изъятым биологическим следам по фактам шести преступлений аналогичного характера, ранее совершенных в Чебоксарах в подъездах и лифтах жилых домов в отношении девяти малолетних девочек в возрасте 8−11 лет», — сказал Олег Дмитриев.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

В следственном управлении напоминают, что в ведомстве продолжает работать круглосуточная прямая телефонная линия «Ребёнок в опасности». По телефонам 8 (8352) 624−657 или 123 (с мобильного телефона) жители могут сообщить о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних.

Напомним, в декабре в Вурнарском районе Чувашии ушло в суд уголовное дело по факту наезда на 14-летнюю школьницу, которая отказалась сесть в автомобиль к 49-летнему сельчанину. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он находится под стражей.

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