В колонии Якутии, где голодают заключённые, побывали прокурор и омбудсмен

Якутск, , 11:20 — REGNUM Акция протеста заключённых, которые находятся в исправительной колонии №1 Якутии, продолжается не смотря на то, что условия их содержания начали улучшаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель общественной наблюдательной комиссии при УФСИН республики Марина Семёнова.

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По её словам, в голодовке участвуют семь или восемь человек, четверо из них зашили себе рты. Объявившие акцию протеста осуждённые по-прежнему находятся в штрафном изоляторе, куда, как пишут СМИ, после начала голодовки были отправлены по решению сотрудников колонии.

Марина Семёнова рассказала, что сегодня в ИК №1 побывали представитель прокуратуры республики и уполномоченный по правам человека в регионе Сардана Гурьева, начато расследование инцидента. Кроме того, заключённым уже выдают тёплую одежду, их осматривают врачи.

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Что касается причин акции протеста, то в их числе Марина Семёнова назвала холод в камерах, отсутствие тёплой одежды.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство колонии и представители УФСИН республики отказываются комментировать ситуацию в этом исправительном учреждении. Представитель пресс-службы ведомства весь день не отвечает на звонки, хотя в дежурной части утверждают, что она находится на месте. Соединить с руководителем УФСИН Владиславом Дзюбой в дежурной части отказались, заявив, что ни его, ни заместителей нет на месте.