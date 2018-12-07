Исчезнувший в ЕАО ребенок найден живым

Биробиджан, 7 декабря 2018, 11:14 — REGNUM Девятилетний ребенок из поселка им. Тельмана Смидовичского района Еврейской автономной области (ЕАО), об исчезновении которого сообщалось 6 декабря, найден живым и здоровым. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.
«7 декабря местонахождение мальчика установлено, — говорится в сообщении. — В настоящее время его жизни ничто не угрожает».
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего.
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