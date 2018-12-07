На Украине 25 парламентариев подозреваются в получении незаконной выгоды

Киев, , 11:01 — REGNUM Уголовное дело в связи с выплатами 25 депутатам Верховной рады незаконных компенсаций за аренду жилья открыло национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает 7 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, НАБУ открыло дело по статье 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Отмечается, что 25 депутатов Рады могли незаконно получать компенсации за аренду жилья, так как у них уже было жилье в Киеве.

Напомним, ранее было открыто уголовное дело против главы государственного «Ощадбанка» Андрея Пышного. Его подозревают в присвоении и растрате имущества и в злоупотреблении служебным положением.

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