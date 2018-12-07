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ВОЗ: в ДТП погибает 1,35 млн человек по всему миру

Происшествия

Дорожные происшествия стали главной причиной смертности среди детей и молодежи в возрасте от 5 до 29 лет

Женева, Швейцария, 7 декабря 2018, 11:01 — REGNUM  В дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибает 1,35 млн человек в год по всему миру, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обеспокоенная отсутствием мер безопасности в бедных странах, сообщает Le Figaro.

В своем докладе о безопасности дорожного движения ВОЗ также заявляет, что дорожные происшествия стали главной причиной смертности среди детей и молодежи в возрасте от 5 до 29 лет.

В последние годы общее число смертей на дорогах в мире возросло: в отчете за 2018 год зафиксировано 1,35 млн смертей в год, тогда как в докладе 2009 года — 1,2 млн.

Вместе с тем ВОЗ заявляет, что смертность в сравнении с численностью населения в мире в последние годы стабилизировалась, предполагая, что усилия по обеспечению безопасности дорожного движения в некоторых странах с низким и средним уровнем доходов смягчили эту ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация войдёт в состав членов исполкома Всемирной организации здравоохранения на период с 2019 по 2022 годы.

Подробности: Россия войдет в состав исполкома Всемирной организации здравоохранения

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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
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