На Алтае энергетики в 30-градусный мороз хотели обесточить школы и детсады

Горно-Алтайск, , 11:02 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай спасла от ограничения электроэнергии две школы, три детских сада, две котельных, детскую больницу и некоторые другие социальные объекты, а также простых граждан, проживающих в Майминском районе. Как следует из официального сообщения ведомства, с 5 по 9 декабря 2018 года ПАО «МРСК Сибири» «Горно-Алтайские электрические сети» планировало провести плановое отключение в шести населенных пунктах района.

При этом доподлинно известно, что на территории Республики Алтай в эти дни ожидается аномально низкая температура воздуха, в том числе на территории Майминского района столбик термометра опустится до — 37 °C.

В прокуратуре напомнили, что подобные действия нарушают федеральное законодательство в сфере электроэнергетики.

«В условиях резких изменений метеорологических условий, понижения температуры воздуха плановое ограничение поставки электроэнергии (ввиду отсутствия причин аварийного ограничения электроэнергии) создаст угрозу жизни и здоровью граждан вследствие обесточивания электрооборудования в условиях сильных похолоданий, может привести к возникновению неисправностей оборудования электрических сетей», — поясняют в ведомстве.

На основании вышеизложенного в адрес генерального директора филиала ПАО «МРСК Сибири» «Горно-Алтайские электрические сети» было направлено представление с требованием перенести плановые отключения электроэнергии на территории района на более поздний срок. Это помогло предотвратить нарушение прав потребителей: принято решение о переносе плановых отключений в четырех населенных пунктах района и сокращение времени отключения в двух населенных пунктах с планируемых 9 часов до 2 часов, — пояснили в прокуратуре.

По данным республиканского гидрометцентра, 8 и 9 декабря в Республике Алтай ожидаются переменная облачность, временами небольшой снег, слабые метели, ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха составит ночью — −20… −25 °С, по юго-востоку — до — 33 °C.