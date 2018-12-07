В Киеве загорелась сцена Национального академического театра русской драмы

Киев, , 10:52 — REGNUM Пожар на сцене Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки в Киеве произошел 7 декабря, сообщают «Украинские новости».

Согласно сообщению, возгорание произошло ночью во время ремонтных работ на сцене. Предварительно известно, что загорелось что-то из стройматериалов, после чего по залу пошел сильный дым.

На место прибыли десять единиц пожарной техники, однако выяснилось, что рабочим удалось самостоятельно потушить огонь. В итоге никто не пострадал.

Напомним, ранее в селе Рожнов Ивано-Франковской области полностью сгорела церковь Архистратига Михаила. Хотя пожарные смогли потушить огонь, церковь сгорела дотла. Причины пожар неизвестны.

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