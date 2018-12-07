Взрыв на фабрике в Доминикане: обнаружены тела ещё двух погибших

Санто-Доминго, , 10:33 — REGNUM В Доминиканской Республике на месте взрыва газа на фабрике, производящей продукцию из пластика, продолжается разбор завалов. Спасатели обнаружили тела ещё двух погибших. В настоящее время число жертв ЧП достигло шести человек. Об этом 7 декабря со ссылкой на местные власти сообщает издание Еl National.

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По данным властей, известно по меньшей мере о 103 раненых. Родственники пропавших без вести. число которых ещё не обнародовано, надеются на то, что их родные живы и будут спасены.

Опубликовано: Endominicana TV

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на химическом предприятии Polyplas в городе в Санто-Доминго прогремел 5 декабря. Причиной стала утечка газа. Ранее сообщалось о четырёх погибших. Также власти Санто-Доминго заявляли и о 66 пострадавших, пятеро которых находились в критическом состоянии.

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