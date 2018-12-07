«Подарок»: депутат Госдумы об уголовном деле на Минстрой Бурятии

Улан-Удэ, , 10:27 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий должностных лиц республиканского министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса при приёмке жилья для сирот (ч. 1 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ. Комментируя возбуждение этого дела, депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев («Единая Россия») заявил, что это «отличный подарок на Новый год».

«Мы бились-бились, и наконец-то добились: СКР возбудил уголовное дело на минстрой Бурятии, предоставивший некачественное жилье детям-сиротам в Сотниково. Статья 286 ч. 1 УК РФ. Не сочтите кровожадным, но для меня это отличный подарок на Новый год. Напоминаю, иски мы вместе с детьми-сиротами подавали дважды: осенью 2017-го и в октябре 2018-го — возбуждения уголовного дела удалось добиться только со второго раза», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Он также выложил фото своего обращения к председателю СКР Александру Бастрыкину по поводу ситуации с детьми-сиротами.

«Обращение к председателю федерального СКР Бастрыкину. Думаю, именно этот документ послужил «волшебным пинком» к возбуждению уголовного дела на Минстрой Бурятии. Источники докладывают, что в республиканском ведомстве идут обыски», — подписал Будуев фото.

Напомним, по версии следствия, озвученной 6 декабря 2018 года, минстрой Бурятии в 2015—2017 годах по результатам торгов заключил восемь госконтрактов с рядом индивидуальных предпринимателей на приобретение 254 жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района Бурятия. Помещения были предназначены для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Жилые дома передали детям-сиротам через республиканский ресурсный центр «Семья» по договорам социального найма. Однако большинство помещений оказалось непригодным для проживания. При их строительстве были допущены нарушения. Следователи зафиксировали различные дефекты. Например, это плесень на уровне сейсмопояса и на потолках, низкая температура, гниение полов, трещины на межквартирных внутренних стенах, намокание по периметру вентиляционной трубы и печной трубы. Входные и другие двери также оказались неисправными и гниющими.

Несмотря на это, должностные лица минстроя Бурятии подписали акты приёма приобретенных жилых помещений, оказавшихся непригодными для проживания. Дети-сироты вынуждены были жить практически в аварийных условиях.

Обманутые дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут признаны потерпевшими.