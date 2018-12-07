В Ираке убит высокопоставленный командир шиитского ополчения

Багдад, , 10:16 — REGNUM Командующий шиитскими ополченцами Муктады аль-Садра Хуссейн Хиджами был убит к северу от иракской столицы города Багдад, сообщает 7 декабря Rudaw.

Ответственность за преступление в настоящее время не взяла ни одна преступная группировка. Хиджами тесно сотрудничал с министерством здравоохранения Ирака.

Напомним, шиитские ополчения были сформированы в Ираке в 2014 году, главной их целью было противостояние боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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