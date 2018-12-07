В Киеве арестовали членов банды «экстрасенсов»

Киев, , 10:09 — REGNUM Преступных «экстрасенсов» задержали в Киеве правоохранители, сообщает 7 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, задержанные граждане являли членами преступной группировки «экстрасенсов», которые обманывали честных людей. Под видом людей с экстрасенсорными способностями преступники требовали у простых граждан от $40 тыс. до $60 тыс. за свои «услуги». Тем же, кто приходил жаловался, мошенники угрожали «кармической» расправой.

Группировка состояла из семи членов. Четверо были арестованы летом. Теперь же удалось поймать оставшихся троих «магов».

Напомним, ранее неизвестный напал на пенсионера в украинском Вознесенске. Сначала преступник нанес пенсионеру 11 ножевых ранений, после чего залил раненного цементом. Полиция задержала преступника.

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