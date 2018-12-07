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В Челябинске полицейский арестован за избиение подростка

Происшествия

До 4 февраля

Челябинск, 7 декабря 2018, 09:40 — REGNUM  В Челябинске оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции «Советский» арестован до 4 февраля. Меру пресечения стражу порядка избрал Советский районный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет Накануне.Ru, сотрудник полиции был пойман 4 декабря. И уже 5-го ему предъявили обвинение. По версии следствия, всё произошло в отделе полиции. Якобы полицейский избил подростка и угрожал ему смертью.

Задержанному вменили превышение должностных полномочий. А затем следствие добилось его ареста.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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