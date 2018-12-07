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Украинские боевики три раза нарушили перемирие в ЛНР

Происшествия

Под обстрел попали три населенных пункта

Луганск, 7 декабря 2018, 09:40 — REGNUM  Три раза ВСУ обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 6 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские войска обстреляли пгт Донецкий, села Желобок и Смелое из минометов различных калибров, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Сутками ранее украинские боевики подвергли обстрелу населенные пункты Золотое, Лозовое и Желобок. При этом ВСУ нарушили перемирие пять раз.

Напомним, украинские военнослужащие ведут обстрелы ЛНР и ДНР каждый день, игнорируя Минские соглашения и перемирия. В результате страдают и гибнут мирные жители, в том числе дети.

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