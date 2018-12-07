Спалили: небрежность привела к пожарам в двух школах Иркутской области

Иркутск, , 09:09 — REGNUM Спасатели проанализировали причины, по которым в сорокоградусные морозы сгорели учебные заведения в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района и в посёлке Алексеевск Киренского района Иркутской области. По данным регионального ГУ МЧС, в обоих случаях речь идёт о небрежности, с которой ответственные лица выполняли свою работу.

«Возгорание в деревянном одноэтажном здании начальной школы села Верхний Кукут в ночь на 5 декабря произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Работник учебного учреждения, отвечающий за отопление в здании школы, допустил перекаливание печи и оставил её без присмотра. В результате перегрева произошёл прогар конструкций трубы и воспламенение потолочных перекрытий», — отмечают пожарные.

Примечательно, что распространению огня способствовало отсутствие пожарной сигнализации.

«Представитель администрации школы пояснил, что сигнализация находилась на модернизации и поэтому была отключена, при этом МЧС России не было проинформировано. Эти абсолютно недопустимые действия в разгар учебного года привели к тому, что пожар был обнаружен слишком поздно, и сообщение о нём поступило в пожарную охрану от сторожа с опозданием. Возможно, здание можно было бы спасти при своевременном оповещении пожарной охраны», — заявил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Что касается пожара в здании школы поселка Алексеевск Киренского района, то в ходе разбирательства выяснилось, что возгорание произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности при проведении ремонтных регламентных работ по отогреву систем отопления.

По версии Виктора Пашкова, поскольку в подвальном помещении здания были обнаружены следы копоти на трубах и стене, а также паяльная лампа, то вполне вероятно при проведении огневых работ искры попали в пустоты перекрытий, по которым в считанные минуты огонь распространился на верхний этаж и кровлю.

Спасатели не исключают, что по итогам доследственых проверок будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в здании школы в селе Верхний Кукут случился в районе 5:00 местного времени 5 декабря. К борьбе с огнём были привлечены пожарные расчёты Эхирит-Булагатского пожарно-спасательного гарнизона и добровольные пожарные Харатского муниципального образования.

В 5:40 открытое горение было ликвидировано на площади 128 квадратных метров. Пока взрослые тушили пожар, шестилетний ребёнок в сорокоградусный мороз выбрался из дома и замёрз на смерть.

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