Двое погибших и десятки с обморожениями: мороз не щадит жителей Кузбасса

Кемерово, , 08:45 — REGNUM За минувшие сутки в больницы Кузбасса с холодовыми травмами обратились 22 человека, 13 человек госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в департаменте охраны здоровья населения. Ещё двух человек — в Юрге и в Кемерове — спасти не удалось, они скончались до приезда врачей.

«Больше всего обращений зарегистрировано в Кемерове — пять, по два обращения зарегистрировано в Юрге, Тисульском районе, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинске, в Анжеро-Судженске, по одному обращению — Краснобродском, Таштаголе, Киселевске, Гурьевске и Крапивинском районе. По трём обращениям холодовые травмы получены в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в департаменте.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, температура воздуха в Кемеровской области ночью 7 декабря опускалась до — 20, — 28 oC, при прояснениях до — 37 oC. Морозы в регион пришли в середине недели. В ночь на среду, 5 декабря, и ночь на четверг, 6 декабря, на севере региона зарегистрированы 40-градусные морозы. До утра четверга, 6 декабря, с жалобами на обморожения в медучреждения Кузбасса обратились 17 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти 4 тысячи жителей Кемеровской области остались в мороз без света и тепла из-за аварии на подстанции напряжением 110 киловольт «Топкинская».

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А в городе Кемерово из-за скопления вредные примесей из-за низких температур объявлен режим «чёрного неба».

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