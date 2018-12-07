В якутской колонии голодающие заключенные зашили себе рты

Якутск, , 08:39 — REGNUM Восемь заключенных исправительной колонии №1 в Якутске объявили голодовку из-за тяжелых условий содержания. Четверо их них зашили себе рты чёрными нитками, передает 7 декабря телеканал «Якутия 24».

Отмечается, что в акции протеста принимают участие заключенные, находящиеся в штрафном изоляторе колонии. По словам члена общественной наблюдательной комиссии Марины Семеновой, участники голодовки выступают против регулярных избиений и унижений по национальному признаку.

Кроме того, добавила общественница, у заключенных в изоляторе отсутствует тёплая одежда, несмотря на суровые погодные условия и холод в камерах, их не выводят на прогулки и не обеспечивают медицинской помощью.

Сообщается, что комиссия по результатам проверки направила заключение начальнику УФСИН по Якутии, УФСИН РФ, Общественную палату России и прокуратуру республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с осужденным по делу «банды Цапков» Вячеславом Цеповязом, которому в колонии строгого режима передавали деликатесы, является вопиющей. В ноябре 2013 года суд приговорил убийцу к 19 годам и десяти месяцам заключения за расправу над членами семьи Сервера Аметова в краснодарской станице Кущёвской.

Читайте также: В Кремле назвали вопиющей ситуацию с «пирующим» в колонии Цеповязом