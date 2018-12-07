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В столице Австрии разыскивают вооруженного грабителя банка

Происшествия

Полиция обещает вознаграждение в размере €2 тыс. за информацию о местонахождении преступника

Вена, 7 декабря 2018, 08:17 — REGNUM  Австрийская полиция прочесывает Вену и ее окрестности в поисках вооруженного пистолетом преступника, ограбившего филиал банка DenizBank, пишет газета Kronen Zeitung 7 декабря.

Полиция опубликовала изображения грабителя, сделанные с записей камер видеонаблюдения. Власти предупреждают, что преступник вооружен и опасен, и в случае его обнаружения нужно немедленно сообщить в полицию, не пытаясь задержать его самостоятельно. За весомую помощь в его поиске объявлено вознаграждение в размере €2 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ограбление банка в центре столицы произошло утром 6 декабря. Покинув банк, грабитель ранил охранника в бедро и скрылся с места преступления на велосипеде.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вене произошло ограбление банка с уличной стрельбой

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Ограбления банков и инкассаторов
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