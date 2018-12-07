В Киеве из здания суда сбежал мужчина, подозреваемый в убийстве

Киев, , 07:58 — REGNUM Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, сбежал из помещения Голосеевского суда в Киеве. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, суд во время заседания изменил меру пресечения на содержание под стражей подозреваемому, который ранее находился под домашним арестом.

«Он (подозреваемый) вышел в коридор и убежал», — сказал источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.

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