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В Нью-Йорке из-за сообщения о бомбе эвакуировали офис телеканала CNN

Происшествия

«Угроза взрыва»

Нью-Йорк, США, 7 декабря 2018, 07:47 — REGNUM  В Нью-Йорке из-за поступившего сообщения о бомбе эвакуировали здание, где находится офис телеканала CNN. Об этом написал один из ведущих телеканала Дон Лемон на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы были эвакуированы в разгар моего шоу, — написал ведущий. — Угроза взрыва».

В настоящее время сообщение о взрывном устройстве проверяют сотрудники правоохранительных органов.

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Телефонный терроризм
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