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Морозы осложнили пожарную обстановку в Хакасии

Происшествия

С начала года в республике зарегистрировано 692 пожара

Абакан, 7 декабря 2018, 06:35 — REGNUM  В Хакасии продолжают возникать всё новые пожары. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 декабря, в республиканском главке МЧС, пожарную обстановку существенно усугубили морозы, накрывшие регион.

За минувшие сутки в Хакасии было зарегистрировано семь пожаров. Причиной трёх из них стало электрооборудование, ещё два возникли из-за печного отопления, один случился из-за неисправности автомобиля. Причину ещё одного возгорания выясняют дознаватели.

«В Боградском районе погибла пожилая женщина. Площадь пожара была небольшая, но едкий дым не щадит никого, достаточно нескольких вдохов для трагичного исхода. В Ширинском районе едва не случилась подобная трагедия, пожарные буквально насильно вывели из опасной зоны двух пожилых людей, пытающихся собирать какие-то вещи в то время, когда крыша дома уже полыхала вовсю», — говорится в сообщении в группе «МЧС России по Республике Хакасия» в соцсети «ВКонтакте».

Всего с начала года в Хакасии зарегистрировано 692 пожара.

Между тем, как сообщили 7 декабря в правительстве Хакасии, специалисты Хакасского гидрометцентра вновь предупредили о холодном циклоне. Ожидается понижение температуры воздуха местами до — 40 градусов. В отдельных районах возможны морозы до — 45 градусов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы накрыли не только Хакасию, но и другие регионы Сибири: Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую область, Красноярский край, Алтайский край, Республику Алтай.

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