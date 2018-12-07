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Северокорейское судно выбросило на берег Владивостока

Происшествия

Пострадавших не было

Владивосток, 7 декабря 2018, 06:06 — REGNUM  Судно из КНДР, стоявшее в одном из портов Владивостока, сорвало с якоря и вынесло на берег, сообщает погрануправление ФСБ Приморского края.

Сообщается, что судно сорвало с якоря в результате шторма, пострадавших не было. Сотрудники ФСБ отметили, что северокорейское судно не было задержанным. Разлива топлива в акватории также не наблюдается. В настоящее время происшествием занимаются профильные ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября японские СМИ заявили о регулярном нахождении в акватории Японского моря северокорейских деревянных судов. По их данным, за 2018 год было обнаружено 89 дрейфующих или севших на мель судов, предположительно, принадлежащих КНДР.

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Происшествия на воде
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