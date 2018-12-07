Жительница Иркутска отказалась лечить новорожденную дочь от ВИЧ-инфекции

Иркутск, , 06:02 — REGNUM В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая отказалась лечить свою новорожденную дочь от ВИЧ-инфекции. Подробности сообщает областная прокуратура.

Молодая мать достоверно знала, что её ребёнок является носителем вируса иммунодефицита человека и была уведомлена медицинскими работниками о необходимости проведения антиретровирусной терапии с целью сохранения жизни ребенка, но, тем не менее, отказалась от медицинской помощи, что повлекло смерть ребенка.

«Собрана совокупность доказательств, объективно подтверждающих наличие в действиях обвиняемой признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, квалифицируемого как причинение смерти по неосторожности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние два года в Иркутской области доведены до суда по меньшей мере пять уголовных дел об умышленном заражении ВИЧ.

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